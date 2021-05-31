Аварійний 45-річний міст капітально відремонтують на Чернігівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині капітально відремонтують аварійний міст через річку Снов. Влітку річка стає одним з популярних місць відпочинку, тому міст відіграє важливу роль для туризму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує обласна державна адміністрація.

Очікується, що в рамках президентської програми "Велике будівництво" роботи виконають до кінця року.

"Цього тижня біля Сновська на трасі Р-83 Славутич - Любеч - Ріпки - /М-01/ - Городня - /Н-28/ - Сновськ - Корюківка - Семенівка - Костобобрів - Чайкине - /Н-27/ стартували демонтажні роботи на аварійному мосту через річку Снов. Він оновиться капітально", - відзначили в ОДА.

Для транспорту відкрили тимчасову об'їзну дорогу.

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Сам 270-метровий міст був побудований ще в 1976 році. Він пов'язує адміністративні центри області. По мосту рухається транспорт аграрних і лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські і шкільні автобуси.

Крім того, влітку річка Снов стає одним з популярних місць відпочинку, тому будівництво моста стає одним з популярних місць відпочинку.

Спеціальна комісія зафіксувала тріщини на несучих конструкціях і руйнування бетонних частин моста. Тому в ході ремонту відновлять проміжні і крайні опори, змонтують заново прогонову будову, покладуть гідроізоляцію і систему водовідведення, нове дорожнє покриття, встановлять освітлення і облаштують тротуари з підходами до мосту.

За 2021 рік у Чернігівській області за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" відремонтують 182 км доріг державного значення та 14 мостів. Нагадаємо, раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко заявляв, що в рамках президентської програми в цьому році відновлять 6 500 км доріг і 245 штучних конструкцій, включаючи мости.







