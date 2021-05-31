Поліцейські затримали членів "Мукачівської банди", які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці провели у Львові та Мукачеві 23 обшуки, в операції було задіяно 60 екіпажів поліції. Вони знайшли цілий арсенал вогнепальної та холодної зброї. Члени банди можуть сісти на 15 років.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Всього затримано 7 жителів Закарпаття віком від 25 до 46 років. Організатора групи пов'язали у львівському аеропорту - він саме повернувся з відпочинку в Туреччині.

"Під час обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи "ПМ", 5 пістолетів "Форт-17", 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, патрони, пристрої для безшумної стрільби", - сказано в повідомленні.

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Також виявили понад 100 одиниць холодної зброї, тепловізори, радіостанції, gps-трекер, спецодяг та бронежилети. Вдома у затриманих знайшли дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, ювелірні вироби та валюту. У них вилучили 6 автомобілів, зокрема преміум-класу.

Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації, незаконному позбавленні волі, розбої, викраденні автомобілів. Зараз поліція перевіряє їхню причетність до викрадення відомого мукачівського репера у вересні 2020 року і до низки збройних сутичок.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

















