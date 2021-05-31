Поліцейські затримали членів "Мукачівської банди", які промишляли розбоєм, викраденнями людей і торгівлею зброєю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.
Всього затримано 7 жителів Закарпаття віком від 25 до 46 років. Організатора групи пов'язали у львівському аеропорту - він саме повернувся з відпочинку в Туреччині.
"Під час обшуків поліцейські вилучили понад 50 одиниць вогнепальної зброї, 15 одиниць автоматичної зброї, 2 помпові рушниці, 10 пістолетів системи "ПМ", 5 пістолетів "Форт-17", 5 пістолетів ТТ, 6 гранат, понад 40 магазинів, патрони, пристрої для безшумної стрільби", - сказано в повідомленні.
Також виявили понад 100 одиниць холодної зброї, тепловізори, радіостанції, gps-трекер, спецодяг та бронежилети. Вдома у затриманих знайшли дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, ювелірні вироби та валюту. У них вилучили 6 автомобілів, зокрема преміум-класу.
Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації, незаконному позбавленні волі, розбої, викраденні автомобілів. Зараз поліція перевіряє їхню причетність до викрадення відомого мукачівського репера у вересні 2020 року і до низки збройних сутичок.
Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.