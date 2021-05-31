Гінеколог у Луцьку підробляв сутенером, - поліція. ФОТО
Про це повідомляє сектор комунікацій поліції Волинської області, інформує Цензор.НЕТ.
"53-річний житель, працівник однієї з лікарень, пропонував потенційним клієнтам жінок для надання платних сексуальних послуг. Грошова винагорода становила від 800 до 1,5 тисячі гривень залежно від віку жінок, які надавали такі послуги", - сказано в повідомленні.
Крім цього, чоловік бронював готелі і сауни для зустрічей "нічних метеликів" із клієнтами. За кожну організовану зустріч він отримував від 300 до 500 грн.
Місцеве видання "Волинь" пише, що затриманий - лікар-гінеколог, який раніше працював у пологовому будинку. У вересні 2020 року він вже отримав вирок за сутенерство і торгівлю амфетаміном - його засуджено було до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки.
Тепер лікаря відправили під домашній арешт. Йому загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.