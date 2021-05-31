Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Дмитру Каплунову відкрили в Харкові. ФОТОрепортаж

У Харкові на фасаді будівлі школи №153 встановили меморіальну дошку колишньому учневі школи, загиблому в зоні ООС співробітнику СБУ Герою України Дмитру Каплунову.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, інформує Цензор.НЕТ.

Представники місцевої влади, начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України полковник Сергій Дусик, вчителі та учні школи, сім'я Героя, колеги і друзі вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.

Співробітник Центру спеціальних операцій "А" полковник Дмитро Каплунов від початку антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях був активним її учасником. У складі зведених оперативно-бойових груп він брав участь в операціях із захоплення озброєних злочинців, з протидії розвідувально-диверсійним групам бойовиків, які намагалися проникнути через лінію зіткнення в тил українських бійців і в мирні регіони для здійснення терактів.





1 грудня 2019 на лінії зіткнення на сході України Дмитро Каплунов і його бойовий побратим Денис Волочай у складі групи виконували бойове завдання. Внаслідок вибуху міни бійці зазнали поранень, несумісних з життям, і загинули на місці.

Заслуги Каплунова відзначені державними нагородами: орденом "За мужність" III ступеня, медаллю "Захиснику Вітчизни", відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції". Указом президента України за героїзм і особисту мужність, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові полковнику Каплунову Дмитру Віталійовичу, як і його бойовому побратимові Волочаєву Денису Олександровичу, присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (посмертно).