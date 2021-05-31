Стрілянину на Печерську в Києві влаштували бізнес-партнери, один із них перебував у розшуку, - поліція. ФОТО

Обоє чоловіків у лікарні: один, киянин, - з ушкодженнями обличчя, другий, іноземець - з пораненням голови. Виявилося, що іноземець перебував у розшуку за підозрою у вбивстві.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що між двома бізнес-партнерами - киянином, 1972 року народження, і громадянином іншої держави, 1978 року народження, виник конфлікт, який переріс у бійку. В подальшому за іноземця вступилися його двоє знайомих. У цей момент киянин дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік опонентів", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Іноземець та його знайомі спробували утекти на машині. Поліцейські почали спецоперацію і затримали їх на столичному Подолі. Коли особу іноземця встановили, з'ясувалося, що його розшукують за скоєння вбивства.

"Зараз чоловік перебуває в лікарні під охороною співробітників поліції. На місці, де сталася подія, ми вилучили кілька гільз, травматичний пістолет і дозвільні документи на нього. Киянина госпіталізували з легкими тілесними ушкодженнями", - додав начальник столичної поліції.

За фактом стрілянини розслідують справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Покарання за цією статтею - до семи років позбавлення волі.