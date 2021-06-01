На Дніпропетровщині планували провести "псевдовибори" і відновити "структури СРСР", - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Так, місцева мешканка з "досвідом роботи" у процесах створення псевдовладних утворень залучила до участі в антидержавних заходах майже 100 осіб. Усе це - за координації російської ГО "Верховный Совет СССР".
Так звана "Председатель Верховного Совета УССР" роздавала учасникам групи "справки о гражданстве СССР". Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів.
Оперативники спецслужби встановили, що у формуванні "силового блоку" фейкових органів Дніпропетровської області взяли участь члени незареєстрованого осередку російського "Международного союза советских офицеров".
Під час обшуків за місцями проживання організатора і активних учасників групи правоохоронці виявили:
- документацію фейкових "народних рад";
- комп’ютерну техніку, яку зловмисники використовували для виготовлення так званих "довідок про громадянство СРСР";
- списки учасників групи;
- листування з кураторами з РФ.
У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності причетних осіб.