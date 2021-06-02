Пілоти "Українських вертольотів" демонстрували унікальну операцію з порятунку людей у надскладних умовах у Миколаєві. ФОТО

ПАТ "Українські вертольоти" в Миколаєві демонструвало навички з порятунку людей у надскладних умовах представникам Міністерства оборони України, Збройних Сил України, дипломатам Посольства США, експертам ПАТ "Мотор Січ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Операції проводилися в нічний час за допомогою того обладнання, яке власноруч розробили конструктори "Українських вертольотів". А також тих невід'ємних навичок, які здобули українські пілоти під час виконання миротворчих місій за кордоном за контрактами ООН.

Глава правління авіакомпанії "Українські вертольоти" Володимир Ткаченко заявив, що в Україні вперше була проведено навчальне тренування з порятунку постраждалих з водної поверхні вночі.



Володимир Ткаченко

"У нас є певні напрацювання, досвід, можливості, якими ми хотіли поділитися з нашими Збройними Силами, Міністерством оборони. Щоб продемонструвати, що ми можемо в плані модернізації повітряного судна, підготовки льотного інженерно-технічного складу, і пропонуємо Збройним Силам використати наші можливості. Це - пошук і порятунок 24 години на добу вдень і вночі, це евакуація постраждалих, це допомога пораненим спеціалізованими медичними вертольотами", - розповів Ткаченко.

Зазначається, що вертольоти, які компанія за контрактами орендує у МВС і Міноборони, оснащені сучасними засобами, які допомагають пілотам бачити одночасно камерою нічного бачення, тепловізором і камерою спостереження на десятки кілометрів.

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