Порятунок з катера, гумового човна та поверхні води: "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в Миколаєві. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Тренувальні рятувальні операції провели 28 травня, вони проходили за трьома сценаріями:
- порятунок людини з катера з використанням нош;
- порятунок з гумового човна;
- порятунок трьох осіб просто з поверхні води.
Модульна система вертольота Мі-8 завдяки розробкам інженерів дозволяє лише за 40 хвилин змінити призначення борту під різні завдання: гасіння пожеж, рятування людей, транспортування людей і вантажів або проведення медичної евакуації.
Вертольоти компанії оснащені як повноцінна повітряна швидка допомога. Вентиляція легень, моніторинг, дефібриляція, інфузомат - усе для того, щоб транспортувати критичного пацієнта живим до місця, де йому нададуть необхідну допомогу.
Демонстрація порятунку в Миколаєві відбувалася на тлі грозових декорацій, якими природа прикрасила сцену польотів.