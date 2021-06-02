Порятунок з катера, гумового човна та поверхні води: "Українські вертольоти" провели тренувальні рятувальні операції в Миколаєві. ФОТОрепортаж

У Миколаєві авіакомпанія "Українські вертольоти" провела тренувальні рятувальні операції в надскладних умовах для представників Міністерства оборони України, Збройних Сил України, дипломатів Посольства США, експертів ПАТ "Мотор Січ" та інших.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Тренувальні рятувальні операції провели 28 травня, вони проходили за трьома сценаріями:

- порятунок людини з катера з використанням нош;

- порятунок з гумового човна;

- порятунок трьох осіб просто з поверхні води.

Модульна система вертольота Мі-8 завдяки розробкам інженерів дозволяє лише за 40 хвилин змінити призначення борту під різні завдання: гасіння пожеж, рятування людей, транспортування людей і вантажів або проведення медичної евакуації.

Вертольоти компанії оснащені як повноцінна повітряна швидка допомога. Вентиляція легень, моніторинг, дефібриляція, інфузомат - усе для того, щоб транспортувати критичного пацієнта живим до місця, де йому нададуть необхідну допомогу.

Демонстрація порятунку в Миколаєві відбувалася на тлі грозових декорацій, якими природа прикрасила сцену польотів.

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