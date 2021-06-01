За рік роботи системи автофіксації порушень ПДР кількість смертей на дорогах зменшилася на 17%, - МВС. ІНФОГРАФІКА

За рік роботи системи автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху кількість аварій зі смертельним результатом зменшилася на 17% і на 14% зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод з травмованими.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, за першу добу запуску системи було працівниками Державтоінспекції зафіксовано понад 57 тис. правопорушень, а зараз ця цифра становить 7 тис. правопорушень, тобто кількість порушень на дорогах зменшилася у вісім разів.

Білошицький зазначив, що за рік роботи системи автоматичної фіксації було винесено 1700000 постанов, з них 85% були оплачені. "Це високий показник навіть для європейських країн. А ще це високий рівень оплати і відповідальності з боку правопорушників. Майже 90% всіх штрафів оплачуються в перші 10 днів", - розповів він.

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За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, вже до кінця року кількість камер автофіксації порушень ПДР виросте до 400 одиниць. "На цей час встановлено 130 камер відеоспостереження. Всього на цей рік було закуплено 220 одиниць. Ми очікуємо, що до кінця року будуть докуплені ще потрібні камери і загальна кількість виросте до 400 стаціонарних камер. За загальним планом, до 2024-го року по країні має з’явитися 1500 камер у тих місцях, де зберігається аварійна небезпека", - сказав він.

Заступник міністра справ зазначив, що МВС спільно з Мінінфраструктури розпочало проєкт закупівлі обладнання, яке буде фіксувати швидкість автомобілів в русі. "Наразі тестуються 4 машини, на які встановлено радари, що дозволяють фіксувати швидкість зустрічної машини та авто, яке обганяє. До 2024-го року пропонується запровадити 550 камер, які фіксують порушення швидкісного режиму у русі. Також зараз по Україні працюють 117 пристроїв TRUCAM. Однак, ми плануємо відходити від такої моделі і переходити на автоматичну фіксацію порушення ПДР", - сказав Геращенко.

Він додав, що народні депутати розробляють новий проєкт Закону, який дозволить використовувати мобільний телефон як фактор фіксації порушення ДТП на дорозі. "Ми вивчили світовий досвід, коли кожен телефон у машині, якщо його правильно встановити, фіксує порушення ПДР. Водію достатньо клікнути на екран і поліція отримає інформацію про порушення. Якщо нам вдасться реалізувати всі задумані проєкти, то безпека на дорогах України буде, як у Швеції", - сказав Геращенко, і додав, що водії, які будуть допомагати поліції фіксувати порушення, будуть отримувати 10% від суми штрафів.

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