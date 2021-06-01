Білоруський політв'язень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час судового засідання 1 червня Степан Латипов заявив, що силовики погрожували йому жорсткістю умов утримання і кримінальними справами щодо його родичів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, після цього Латипов встав на лавку в клітці, щоб не могли дотягнутися конвоїри, і встромив ручку в горло. Потекла кров, він знепритомнів.

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За словами свідка, коли чоловік впав, то почав різати руки. Відкрити клітку відразу не вдалося, тому що в охоронців не було ключів. До моменту відкриття камери Латипов уже знепритомнів.

Видання зазначає, що 1 червня в Радянському районному суді почався процес над політв'язням Степаном Латиповим. Його затримали 15 вересня 2020 року у власному дворі - за захист фрески із зображенням "діджеїв змін" на перетині вулиці Червякова і Сморговского тракту.

На початку судового засідання суддя Олександр Вук заявив, що з 1 червня фото і відео в залах судових засідань дозволені тільки за згодою сторін. Прокурор і суддя були проти, тому фото і відео були заборонені.

Степан Латипов постав перед судом з синцем під правим оком, зап'ясті лівої руки перев'язане, ліве вухо пошкоджено, на вказівному пальці правої руки - пластир. Адвокат бачив його в п'ятницю, 28 травня. За її словами, тоді таких травм не було.

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Латипова звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: частини 1 і 2 ст. 342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і непокору вимогам властей); частина 2 ст. 363 (опір працівникові поліції); частина 4 ст. 209 (шахрайство в особливо великому розмірі). Нібито "в період з квітня 2019 року по вересень 2020 року обвинувачений шляхом обману та введення в оману захопили грошові кошти 16 юридичних осіб на загальну суму понад 123 тисячі рублів".

Під час обшуку в квартирі професійного лісоруба Степана Латипова були виявлені хімічні речовини, після чого державна пропаганда заявила, що він нібито готувався за допомогою цих речовин отруїти співробітників міліції. Проте звинувачення було знято.