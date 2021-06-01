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Білоруський політв'язень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під час судового засідання 1 червня Степан Латипов заявив, що силовики погрожували йому жорсткістю умов утримання і кримінальними справами щодо його родичів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода, після цього Латипов встав на лавку в клітці, щоб не могли дотягнутися конвоїри, і встромив ручку в горло. Потекла кров, він знепритомнів.

За словами свідка, коли чоловік впав, то почав різати руки. Відкрити клітку відразу не вдалося, тому що в охоронців не було ключів. До моменту відкриття камери Латипов уже знепритомнів.

Видання зазначає, що 1 червня в Радянському районному суді почався процес над політв'язням Степаном Латиповим. Його затримали 15 вересня 2020 року у власному дворі - за захист фрески із зображенням "діджеїв змін" на перетині вулиці Червякова і Сморговского тракту.

На початку судового засідання суддя Олександр Вук заявив, що з 1 червня фото і відео в залах судових засідань дозволені тільки за згодою сторін. Прокурор і суддя були проти, тому фото і відео були заборонені.

Степан Латипов постав перед судом з синцем під правим оком, зап'ясті лівої руки перев'язане, ліве вухо пошкоджено, на вказівному пальці правої руки - пластир. Адвокат бачив його в п'ятницю, 28 травня. За її словами, тоді таких травм не було.

Білоруський політвязень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду 01

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Білоруський політвязень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду 02
Білоруський політвязень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду 03
Білоруський політвязень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду 04
Білоруський політвязень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду 05

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Білоруський політвязень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду 06

Латипова звинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: частини 1 і 2 ст. 342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і непокору вимогам властей); частина 2 ст. 363 (опір працівникові поліції); частина 4 ст. 209 (шахрайство в особливо великому розмірі). Нібито "в період з квітня 2019 року по вересень 2020 року обвинувачений шляхом обману та введення в оману захопили грошові кошти 16 юридичних осіб на загальну суму понад 123 тисячі рублів".

Під час обшуку в квартирі професійного лісоруба Степана Латипова були виявлені хімічні речовини, після чого державна пропаганда заявила, що він нібито готувався за допомогою цих речовин отруїти співробітників міліції. Проте звинувачення було знято.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Мужик заходит в бар Минска, залезает на барную стойку, снимает штаны и срет.
    Все такие:
    - Что за дела, совсем ахренел?!
    Мужик: - Тихо, а то будет как в Украине !
    Все затихают, мужик надевает штаны и уходит.
    На другой день все повторяется. На третий бармен робко спрашивает:
    - А что было в Украине-то?
    Мужик:
    - А в Украине мне сразу морду набили. Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда - Цензор.НЕТ 3461
  • Підлога Маккартні
    Цвяты дарят, шарики, на лавочку без обуви стают, ручкой горло протыкают. Суровые эти бульбаши, лишь бы не Майдан, лишь бы не как в Украине Белорусский политзаключенный Латыпов попытался покончить с собой в зале суда - Цензор.НЕТ 4612
  • Solomon c5c4359c
    Советский район... Заповедник дьявола ваша беларусь.
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