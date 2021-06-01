Групу фальшивомонетників, які підроблювали долари, євро і гривні, затримано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала організатора злочинного угруповання, яке займалося виготовленням і збутом фальшивих грошей. Фальшивки зловмисники "друкували" впродовж декількох років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ в Києві та Київській області.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило 4 вихідці з країн Близького Сходу. Ділки виготовляли 100 доларові купюри, банкноти по 100 і 200 євро, 200-гривневі банкноти. Фальшивки друкували на якісному папері з імітацією деяких елементів захисту, а також штучно "зістарювали".

Готові фальшиві банкноти зловмисники збували по всіх регіонах України за 30% від їх номінальної вартості, пересилаючи в посилках.

Під час обшуку в квартирі одного з учасників угруповання правоохоронці виявили кліше, обладнання для виготовлення підробок і гроші, отримані від збуту фальшивок.





Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання судом запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших членів угруповання. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.