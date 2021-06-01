"Укрпошта" продала на відкритому аукціоні за 237 тис. грн колишню будівлю церкви. ФОТО

АТ "Укрпошта" продала на відкритому аукціоні будівлю церкви на Кіровоградщині за 237 тисяч гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив у соціальній мережі "Фейсбук".

"Здавалося б, після чудесного воскресіння бджіл, саме час було подумати вже про власну церкву. Але ні. Ми діємо нестандартно, тим більше, що все одно кажуть, що у мене немає нічого святого, і я продаю наліво і направо "все, що нажито непосильною працею". І сьогодні апогей цього дійства - "Укрпошта" продала церкву", - зазначив Смілянський.

Він продовжив: "А якщо серйозно - то, думаю, зробили добру справу. Продали будівлю церкви, яка роками використовувалася в Кіровоградській області як відділення "Укрпошти". Тепер вона на відкритому аукціоні за 237 тисяч гривень (а не за 30 срібняків комусь у кишеню) знову викуплена Українською Православною Церквою і використовуватиметься за своїм прямим призначенням. А ми, відповідно, пустимо отримані за неї кошти на богоугодну справу поліпшення стану інфраструктури "Укрпошти"".

Смілянський підкреслив: "Про що цей приклад? Ну по-перше, про те, що потрібно робити добрі справи і не бояться анафеми від популістів. А по-друге, сьогодні день захисту дітей. І коли я був дитиною і безкоштовно їв морозиво, то ще дивився передачу телебачення з чудовою назвою: "роби з нами, роби як ми, роби краще за нас". Так що спробуйте як ми.

А нічого святого у мене для Вас (крім, звичайно, "Головпоштамту") більше немає. Але є ще багато хороших об'єктів тут, а наша найкраща команда І.Морма і С. Савчук допоможе Вам стати їх щасливими власниками".

І залиште моїх співробітників у спокої. Ми нікому нічого безкоштовно не віддаємо і не передаємо. Всі активи продаються на відкритих аукціонах, а кошти спрямовуються на ремонти приміщень, щоб нам більше не було соромно за вбиту інфраструктуру. Хто не зрозумів - стане героєм моїх постів", - резюмував глава "Укрпошти".

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