Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТО

Поліція з'ясовує обставини ДТП в Чугуївському районі Харківської області. Там зіткнулися Toyota і Daewoo. Водій і дві пасажирки другої машини померли на місці від травм, яких зазнали.

"1 червня близько 15:30 у районі 20 км автодороги Чугуїв - Мілове сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався з боку міста Куп'янськ у напрямку Харкова та автомобіля Daewoo Lanos, який рухався в зустрічному напрямку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Відділу комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що смертельно травмовано 59-річного водія легковика та двох його пасажирок. Постраждав також 52-річний водій Toyota, його доставили в лікарню.





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