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Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція. ФОТО

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Поліція з'ясовує обставини ДТП в Чугуївському районі Харківської області. Там зіткнулися Toyota і Daewoo. Водій і дві пасажирки другої машини померли на місці від травм, яких зазнали.

"1 червня близько 15:30 у районі 20 км автодороги Чугуїв - Мілове сталося зіткнення автомобіля Toyota Hilux під керуванням 52-річного чоловіка, який рухався з боку міста Куп'янськ у напрямку Харкова та автомобіля Daewoo Lanos, який рухався в зустрічному напрямку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення Відділу комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що смертельно травмовано 59-річного водія легковика та двох його пасажирок. Постраждав також 52-річний водій Toyota, його доставили в лікарню.

Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція 01
Три людини загинули внаслідок ДТП на Харківщині, - поліція 02

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Топ коментарі

  • burunduk
    вот в чем разница, каким бы ты быдлом не был на хеликсе, останешься жив, а ланосы, как бы правильно по правилам не ездили-будут умирать...даже тут бабло побеждает ....
  • Anatoly Nichikov 15029d40
    Вьіехал на встречку и убил троих...
  • Андрей Киев UA
    Без шансов для Дэу (((
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