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Акція солідарності з білоруськими дітьми-політв'язнями пройшла в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція солідарності з неповнолітніми білоруськими політв'язнями. За даними організаторів, мінімум 6 підлітків заарештовано в Білорусі з політичних мотивів після президентських "виборів" 2020 року. Більшість із них звинувачують в участі "у масових заворушеннях" 10 грудня 2020 р

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 01

Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 02
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 03
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 04
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 05

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Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 06
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 07

Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 08
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 09
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 10
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 11
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 12

Учасники акції також провели перформанс на знак солідарності з політв'язнем Степаном Латиповим, який сьогодні намагався накласти на себе руки під час суду в Мінську, встромивши ручку в горло.

Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 13

Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 14
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 15
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 16
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 17
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 18
Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 19

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білоруський політв'язень Латипов спробував накласти на себе руки в залі суду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Акція солідарності з білоруськими дітьми-політвязнями пройшла в центрі Києва 20

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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