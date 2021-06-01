Акція солідарності з білоруськими дітьми-політв'язнями пройшла в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція солідарності з неповнолітніми білоруськими політв'язнями. За даними організаторів, мінімум 6 підлітків заарештовано в Білорусі з політичних мотивів після президентських "виборів" 2020 року. Більшість із них звинувачують в участі "у масових заворушеннях" 10 грудня 2020 р
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Учасники акції також провели перформанс на знак солідарності з політв'язнем Степаном Латиповим, який сьогодні намагався накласти на себе руки під час суду в Мінську, встромивши ручку в горло.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ