На Дніпропетровщині ремонтують трасу Дніпро-Павлоград. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині проводять масштабні роботи з ремонту ділянки траси біля села Булахівка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив Юрій Голик.

Зазначається, що траса Дніпро-Павлоград буде однією з ділянок найдовшої траси М-30 Стрий-Ізварине, яка має з'єднати Захід і Схід України. Її планують завершити до Дня Незалежності в межах президентської програми "Велике будівництво".

На трасі проводять фрезерування старого асфальту, влаштування посиленої основи і нижнього шару покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші, а також верхнього шару покриття зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

Крім того, на об'єкті планується встановити нові бар'єрні огородження і дорожні знаки, зробити з'їзди і примикання, нанести дорожню розмітку.

Раніше заступник глави Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що за 2021 рік планується побудувати, відремонтувати та реконструювати рекордні 4500 км доріг і 245 штучних споруд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До Дня Незалежності завершать ремонт дороги, що веде до КПП "Устилуг-Зосін" на українсько-польському кордоні, - "Укравтодор"









