В Угорщині стартували багатонаціональні навчання "Сейбер Гардіан-2021": десантники 95-ї ОДШБр вступили в "зіткнення", - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

В Угорщині почалася активна фаза багатонаціонального навчання "Сейбер Гардіан-2021". Україну представляє ротна тактична група 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмової військ ЗС України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Вчора українські військові вийшли в район виконання завдання і закріпилися на бойових позиціях. Перекрили всі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку і облаштували позиції.

Приблизно о 17.00, почалися перші "бойові зіткнення". Так, поблизу одного із спостережних пунктів було виявлено дозор "Opfor" в складі однієї одиниці бойової техніки та 12-ти піхотинців.

Розпочався бій, в ході якого противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Наші військовослужбовці залишились у повному складі .

Сьогодні, о 6.40 ранку, на позиції наших десантників висунувся підрозділ противника у складі 4-х бойових машин піхоти "М-113".

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Протягом кількох хвилин, влучним вогнем гранатометів та стрілецької зброї усі машини та особовий склад противника було знищено. Наші війська втратили одну одиницю бойової техніки, яка перекривала шляхи відступу противнику.

"Завдяки ефективній взаємодії з вищим штабом, командуванням "Bluefor" до місця зіткнення для можливої допомоги було оперативно спрямовано резерв з підтримкою авіації. Але український десант впорався самостійно", - йдеться в повідомленні.



































