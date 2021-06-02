Понад 1 тонну бурштину вилучили в злочинної групи, "сонячний камінь" планували перевозити в КНР і країни Близького Сходу, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Правоохоронці перекрили контрабанду бурштину. У ході обшуків у зловмисників вилучили понад тонну "сонячного каменю", а також ювелірні вироби з бурштину загальною вагою 200 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, злочинна організація, до складу якої входили громадяни України та іноземці, налагодила протиправну схему придбання бурштину великих фракцій, так званого "пейзажу", в осіб, які незаконно видобувають його в Рівненській області. Використовуючи закриті профілі в соціальних мережах, вони здійснювали пошук покупців "сонячного каменю" та проводили онлайн аукціони. В подальшому бурштин за підробленими документами перевозили контрабандним шляхом за кордон, зокрема до країн Близького Сходу та Китайської Народної Республіки.

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З метою безпечного обміну інформацією про нелегально добутий бурштин, а також шляхи його доставки, члени організації розробили спеціальний мобільний додаток, в якому у закордонних клієнтів була можливість обрати фракції бурштину за фотознімками та описом, замовити їх, безготівково оплатити та відслідковувати маршрут доставки за індивідуальним кодом.

В рамках досудового розслідування проведено 46 обшуків на території Рівненської, Київської областей та м. Києва. В ході їх проведення виявлено та вилучено незаконно видобутий бурштин-сирець загальною вагою більше 1 тонни, бурштин-"пейзаж" та ювелірні вироби з бурштину загальною вагою 200 кг, обладнання для кустарної обробки каміння, гроші від його реалізації, мобільні термінали з встановленим програмним забезпеченням, чорнові записи стосовно об’ємів реалізованого та клієнтів, а також мотопомпи та пожежні рукави.

Досудове розслідування триває, вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Повідомлено про підозру чотирьом членам злочинної організації за фактом незаконного видобутку, збуту, придбання, пересилання, перевезення бурштину (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1, 2, 3 ст. 240-1 КК України).











