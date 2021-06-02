Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Кривому Розі 32-річний відвідувач кіоску молотком кілька разів ударив продавчиню по голові, порізав їй шию лезом від канцелярського ножа і, заволодівши виручкою з каси, зник з місця події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області із посиланням на матеріали Криворізького районного управління поліції.
Поліцейські встановили, що вранці 1 червня до магазину в Покровському районі міста зайшов чоловік з молотком у руках. Спричинивши тяжкі тілесні ушкодження жінці, зловмисник заволодів ланцюжком, браслетом, мобільним телефоном потерпілої, а також грошима із каси магазину.
Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
У ході проведених оперативних заходів правоохоронці за лічені години затримали злочинця. Ним виявився 32-річний місцевий житель.
Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.