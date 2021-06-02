Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Кривому Розі 32-річний відвідувач кіоску молотком кілька разів ударив продавчиню по голові, порізав їй шию лезом від канцелярського ножа і, заволодівши виручкою з каси, зник з місця події.