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Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Кривому Розі 32-річний відвідувач кіоску молотком кілька разів ударив продавчиню по голові, порізав їй шию лезом від канцелярського ножа і, заволодівши виручкою з каси, зник з місця події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області із посиланням на матеріали Криворізького районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що вранці 1 червня до магазину в Покровському районі міста зайшов чоловік з молотком у руках. Спричинивши тяжкі тілесні ушкодження жінці, зловмисник заволодів ланцюжком, браслетом, мобільним телефоном потерпілої, а також грошима із каси магазину.

Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція 01

У ході проведених оперативних заходів правоохоронці за лічені години затримали злочинця. Ним виявився 32-річний місцевий житель.

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Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція 02
Ударив молотком по голові, порізав ножем шию і забрав усі гроші з каси: у Кривому Розі чоловік напав на продавчиню кіоску, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Как думаете за кого он голосовал на последних выборах? Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 1961
  • Підлога Маккартні
    зебилы, кстати, хоть ненавидят Пороха, но от его конфет кончают в экстазе Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 5598
  • Підлога Маккартні
    Но за земляка наркомана кокаинозависимого клована проголосовать это святое ж Ударил молотком по голове, порезал ножом шею и забрал все деньги из кассы: в Кривом Роге мужчина напал на продавца киоска, - полиция - Цензор.НЕТ 1730
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