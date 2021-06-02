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Двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США, - Кулеба

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Двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США, - Кулеба
Давня двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США.

Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати сенаторів США Жінн Шахін, Роба Портмана, Крістофера Мерфі у Києві. Оскільки Україна продовжує протидіяти російській агресії та імплементувати важливі реформи, давня двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для нашого стратегічного партнерства", - написав Кулеба.

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Двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США, - Кулеба 01
Двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США, - Кулеба 02

Двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США, - Кулеба 03

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