Двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США, - Кулеба
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Давня двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для стратегічного партнерства України і США.
Про це написав у твітері глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий вітати сенаторів США Жінн Шахін, Роба Портмана, Крістофера Мерфі у Києві. Оскільки Україна продовжує протидіяти російській агресії та імплементувати важливі реформи, давня двопартійна і двопалатна підтримка в Конгресі США життєво важлива для нашого стратегічного партнерства", - написав Кулеба.