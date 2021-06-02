На Луганщині штучно завищували тарифи на тепло для шкіл і лікарень, з бюджету міста вивели щонайменше 5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Школи, лікарні та інші установи соціальної інфраструктури одного з міст на Луганщині отримували платіжки за теплопостачання за значно завищеними тарифами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Так, у СБУ задокументували, що платіжки із завищеними тарифами установи отримували протягом 2018-2020 рр.

За версією слідства, до незаконної схеми причетні держслужбовці та менеджмент комерційної структури, яку пов’язують із колишнім впливовим чиновником регіонального рівня. Через "погодження" підвищених тарифів, учасники оборудки вивели із бюджету міста, за попередніми оцінками, щонайменше 5 млн грн.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 12 обшуків за місцями проживання та в офісах зловмисників. За результатами слідчих дій вилучено:

комп’ютерну техніку і засоби зв’язку;

фінансово-господарську документацію;

чорнові записи, що підтверджують проведення схеми.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про призначення експертиз для підтвердження завданих громаді збитків і оголошення організаторам про підозру у вчиненні злочину.

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