Воїн полку "Азов" Валерій Алмазов з позивним "Легіонер" помер після жахливої ДТП у Вінниці. ФОТО

У Вінниці ввечері 1 червня в реанімації лікарні від важких травм і опіків помер боєць полку "Азов" Валерій Алмазов з позивним "Легіонер".

Травми 41-річний боєць дістав унаслідок ДТП. До цього він служив у першій роті другого батальйону полку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Аварія сталася ввечері 30 травня в обласному центрі, куди Валерій приїхав у відпустку.

"Катаючись на своєму мотоциклі "Honda", азовець не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та зіткнувся з бетонною огорожею. Від удару спалахнув бензобак мотоциклу, а сам водій дістав перелом ключиці, чисельні рвані рани, опіки 3-4 ступенів, відкрилася внутрішня кровотеча. Кілька діб лікарі боролись за життя нашого побратима, друзі та небайдужі вінничани здавали донорську кров, аби врятувати чоловіка, але травми виявилися несумісними з життям", - йдеться у повідомленні.

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У полк Валерій Алмазов прийшов у 2015 році: спочатку служив у роті розвідки, в 2016 році долучився до першої роти другого батальйону підрозділу, де і служив до цього часу.

"До "Азову" чоловік вже мав певний військовий досвід, Валерій деякий час служив у Французькому іноземному легіоні, тож в полку отримав позивний "Легіонер". У мирний час Алмазов працював помічником юриста, здобув освіту з правознавства", - розповіли в підрозділі.

На фронті боєць виконував бойові завдання в Красногорівці та Мар’їнці, згодом провів вісім місяців на Світлодарській дузі.