Заступник голови Чернігівської ОДА і посередник затримані на одержанні $ 160 тис. хабаря за сприяння в приватизації готельного комплексу. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником готелю "Слов'янський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" у 160 тис. доларів США гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

"Гроші призначалися заступнику Голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою ціною", - підкреслюють в ДБР.

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Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовою особою.

"Стартова ціна єдиного майнового комплексу в Новгород-Сіверському становить понад 26 млн грн без ПДВ", - підкреслюється в повідомленні.

Оперативники ДБР затримали спільників. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4. ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Про цей інцидент також і пресслужба прокуратури Києва.

За даними слідства, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, залучивши посередника, намагався отримати 160 тис доларів США від громадянина, який виявив бажання приватизувати готельний комплекс на території Чернігівської області. За цю суму посадовець обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання комплексу та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

Правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання всієї суми грошових коштів.











Зазначається також, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в Києві, за оперативного супроводу Управління оперативних розробок територіального управління ДБР, розташованого в Києві.