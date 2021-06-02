Чемпіонат світу з хокею: на матч Росії та Білорусі прийшов лишень один уболівальник. ФОТОрепортаж

Учора, 1 червня, в Ризі відбувся матч групового етапу чемпіонату світу з хокею між збірними Росії та Білорусі.

За дозволеної місткості арени в 1 058 осіб на гру прийшов лише 1 глядач, хоча продано було 2 квитки, пише портал Sport24, передає Цензор.НЕТ.

Квитки на матч коштували 110 євро, а на трибуни могли потрапити лише жителі Латвії, які пред'явили спеціальний сертифікат зі щепленням від коронавірусу.

Єдиним глядачем на трибунах виявився житель Риги Андрій Михайлов.

Читайте: Запланований у Мінську чемпіонат Європи з велотреку скасували "у світлі міжнародної ситуації"

У коментарі журналістам він заявив, що ціна квитка його не збентежила, оскільки він ходить на такі матчі рідко і "раз на 15 років можна собі дозволити". Також він зазначив, що вболіває за Росію, але "загалом - за гарний хокей".



