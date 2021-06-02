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Чемпіонат світу з хокею: на матч Росії та Білорусі прийшов лишень один уболівальник. ФОТОрепортаж

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Учора, 1 червня, в Ризі відбувся матч групового етапу чемпіонату світу з хокею між збірними Росії та Білорусі.

За дозволеної місткості арени в 1 058 осіб на гру прийшов лише 1 глядач, хоча продано було 2 квитки, пише портал Sport24, передає Цензор.НЕТ.

Квитки на матч коштували 110 євро, а на трибуни могли потрапити лише жителі Латвії, які пред'явили спеціальний сертифікат зі щепленням від коронавірусу.

Єдиним глядачем на трибунах виявився житель Риги Андрій Михайлов.

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У коментарі журналістам він заявив, що ціна квитка його не збентежила, оскільки він ходить на такі матчі рідко і "раз на 15 років можна собі дозволити". Також він зазначив, що вболіває за Росію, але "загалом - за гарний хокей".

Чемпіонат світу з хокею: на матч Росії та Білорусі прийшов лишень один уболівальник 01
Чемпіонат світу з хокею: на матч Росії та Білорусі прийшов лишень один уболівальник 02

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А почему эти ребята не подтянулись?
    Чемпионат мира по хоккею: на матч России и Беларуси пришел всего один болельщик - Цензор.НЕТ 7334
  • Артм Воронцов
    агент гру спалился явка не состоялась..... не вышло затеряться в толпе.....
  • Garry Grant
    Это ватан. Там их полно. Но у Латвии с такими разговор короткий. Паспорт негражданина в зубы и пшел нах.
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