Убивство сімох ветеранів на Житомирщині: вирок може бути у п’ятницю, рідні вважають суддю упередженою. ФОТО

4 червня, у п’ятницю, суд планує провести дебати у справі про вбивство семи друзів, які приїхали на риболовлю, зокрема військовослужбовців та ветеранів війни на Сході.

Нагадаємо, трагедія сталася 22 травня у лісі у Житомирській області.

Дебати зазвичай є фінальним акордом у розгляді судової справи. Як після розмови з адвокатами розповів Цензор.НЕТ син одного з загиблих, старшого сержанта Віталія Вульчина, Максим, скоріше за все у цей день головуюча суддя Гулак Н.А. планує винести вирок. Однак особисто сумнівається у неупередженому ставленні судді.

Фото: Знизу справа - Захаренко, підозрюваний у вбивстві. В окулярах - чоловік, якому вдалося врятуватися. Інші - вбиті. Фото 2018 року

"Справа у тому, що це засідання планувалось взагалі на 7 травня, проте було перенесено на 4 червня через хворобу судді. На цьому засіданні по плану був зокрема допит вбивці, тому навіть попри те, що сам вбивця висловив небажання відповідати на запитання сторони потерпілих, це було одне з ключових засідань і ми до нього готувались. 7 травня прийшло повідомлення про те, що заплановане раніше засідання тепер позачергово і в терміновому порядку буде проведене 18 травня. Представники потерпілих мали інші заздалегідь призначені судові засідання на цю саму дату, тому було прийняте рішення подати заяву з проханням перенести засідання на 4 червня (як і планувалось) через об'єктивні причини і не проводити його без присутності потерпілих або їх представників. Я хочу зазначити, що потерпілі не пропустили жодного засідання до цього, але, тим не менш, наша заява була просто проігнорована. Хоча коли сторона захисту просила переніс іншого засідання їм це узгодили, як і переніс через хворобу судді, - розповідає Максим Вульчин. - 17 травня у другій половині дня, після 16:00, деяким потерпілим прийшла СМС з вимогою явитись на судове засідання наступного дня. В терміновому порядку були вислані ідентичні заяви про переніс вже від лиця кожного з потерпілих, але... Але 18 травня засідання, попри всі наші клопотання, було проведене. Цікаво те, що на це засідання явився і другий адвокат вбивці Черезов І.Ю - адвокат Богдана, Мельника, Насірова... - який до цього був присутній на одному чи двох засіданнях на самому початку. Звісно, приїхали і ЗМІ, зокрема ICTV, яких теж не було коли допитували свідків по справі. І от на 4 червня призначають дебати..."

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Перше засідання, підкреслює чоловік, було проведене 29 грудня 2020 року. Тобто, за півроку суд розглянув 12 томів справи по вбивству сімох людей.

"На одному із засідань свідок Курило В.А, який є співробітником УВБ, заявив, що він буцімто провів власне розслідування і прийшов до висновку, що винні саме загиблі, і що він взагалі бачив там "мішки зброї". Ніяких доказів він не навів, але суддя його не зупиняла, хоча не фотодоказах ніяких мішків зброї не було. Цікаво те, що працівники УВБ були першими, хто прибув на місце злочину. Це ті самі співробітники, які співпрацювали із Захаренком по справі із затримання начальника поліції, ті самі, які першими оглядали місце злочину, - продовжує Максим. - У той же час коли свідчили працівники поліції Попільнянського району, один з них повідомив, що на місце подій приїхав їх начальник і здивувався тому, що підозрюваний не був закутий у кайданки. У відповідь на це суддя відреагувала емоційно, даючи свою негативну оцінку цьому висловлюванню. Це при тому, що згідно протоколу працівника УДВБ Поставенського, який теж проходив по справі як свідок і давав позитивну характеристику Захаренку, як і згідно протоколу допиту Гусара Р. (Заступник начальника ЖУ ДВБ) було зазначено, що Захаренко у перемовинах з Гусаром неодноразово заявляв, що контролює під'їзд до хати, що він озброєний і буде стріляти, якщо хтось крім цих ДВБшників, з якими він співпрацював, наблизиться до нього".

Коли свідчення у суді давав співробітник СБУ Андрійчук С. - людина, яка "приютила" втікаючого Вадима і надала йому захист - адвокат запитав чи знає пан Андрійчук про випадки погроз зі сторони Захаренко своїм односельцям або комусь ще. "Свідок відповів стверджуюче, але суддя Гулак його перервала питанням, чи він бачив це особисто, на що той відповів негативно, і тоді вона заявила, що це все плітки "з області одна баба сказала", - продовжує син вбитого військового. - На відміну від "мішків зброї", так?"

"Коли розглядалися фотографії з дня, вилучені з телефона одного із загиблих, ветерана російсько-української війни та волонтера Романа Ханенка, на яких зокрема були зображені загиблі зі своєю зброєю: суддя сказала "Хлопчики бавляться зі зброєю", - додає Максим.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.