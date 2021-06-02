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Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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В Ужгороді поліція виявила факт масової фальсифікації паспортів студентів, які повинні були складати спеціальний іспит для медиків - "КРОК".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 20 студентів за гроші найняли інших студентів, які повинні були вклеїти свої фотографії в паспорти тих, хто мав здавати іспит. (Кількість фальсифікаторів може бути ще більшою). Завдяки порядній позиції окремих співробітників медичного університету, які помітили факт вклейки чужих фото і викликали поліцію, масова фальсифікація іспиту на високе звання медика була припинена", - написав Геращенко.

Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 01
Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 02
Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 03

Наразі співробітники відділу міграційної поліції спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття проводять документування злочину і спілкуються з усіма фігурантами. Крім цього поліцейські перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація навчального закладу.

Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко 04

Вирішується питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів.

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Топ коментарі

  • Alex Uzh
    Будущие доктора, ну нах к ним попасть...
  • Ross Drangai
    Странно этот народ рассуждает об ушлых "студентах" как буд-то они какие то иностранцы или инопланетяне..
    Это вы, граждане такие..
    И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
  • One Vote
    Наши медики очень ценятся в Европе... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7008
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