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Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas. ФОТОрепортаж

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Дев'ять людей із Чехії, Румунії, Словаччини, України та Угорщини, які допомагали польським громадянам у ХХ столітті, були нагороджені медалями Virtus et Fraternitas. Їх вручив президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Медалі Virtus et Fraternitas (від лат. "Доброчесність і братство") вручаються особам, які несли допомогу полякам або громадянам Польщі інших національностей, що стали жертвами тоталітарних злочинів 1917-90 років. Ця відзнака також присуджується людям, які шанують пам’ять польських жертв злочинів.

Під час церемонії, яка відбулася в середу в Президентському палаці, Анджей Дуда нагородив медалями дев'ять осіб з Чехії, Румунії, Словаччини, України та Угорщини.

Цього року серед нагороджених медалями Virtus et Fraternitas є Петро Базелюк та Марія Базелюк з України, які під час війни переховували поляків з Гути Степанської - Мєчислава Слоєвського та його 7-річного сина Едварда.

Президент також нагородив медаллю Петра Грудзевича з села Дитятин в Україні, який у 1986 році виступив проти радянських чиновників, які вимагали зняти хрест із могили майже 100 солдатів Польської армії, що загинули в бою проти більшовиків у 1920 році.

Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 01
Фото: Instytut Pileckiego

Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 02
Фото: Instytut Pileckiego

Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 03
Фото: Instytut Pileckiego

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Трьох українців, які рятували поляків, нагородили медаллю Virtus et Fraternitas 04
Фото: Instytut Pileckiego
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Топ коментарі

  • Marko Lukash
    З поляками в нас набагато більше того, що об'єднує, ніж того, що розділяє.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Історія,це минуле,це життєвий досвід ,який слід пам"ятати і робити з нього висновки !!!)))
  • Marko Lukash
    Як скажете, шановний П'ятак. Але, якщо мені не зраджує пам'ять, то перед "що" і "ніж" коми ставляться завжди.
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