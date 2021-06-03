Позашляховик на величезній швидкості врізався в таксі у Рівному: четверо постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС у Facebook.
Так, 2 червня о 21:30 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про ДТП за участю двох легкових автомобілів в обласному центрі на перехресті вулиць Гагаріна та Грушевського.
Прибувши на місце ДТП, рятувальники встановили, що ДТП трапилася за участю автомобілів марок Skoda та BMW. В останньому авто затисло водія.
Бійці ДСНС оперативно за допомогою спецінструмента деблокували травмованого водія та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
Потім відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах та змили пально-мастильні матеріали з проїжджої частини.
Загалом внаслідок ДТП четверо травмованих. Усіх доставлено до лікарні, де їхній стан оцінюють медики.
На місці події працювали рятувальники, поліцейські та медики.
Усі обставини ДТП буде встановлювати слідчо-оперативна група поліції.