На Львівщині продавали підроблені ПЛР-тести з "негативним" результатом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними СБУ, організували оборудку комерсанти, які надавали послуги з оформлення документів для виїзду за кордон. Як додаткову "послугу" вони "пропонували" клієнтам готові ПЛР-тести з "негативним" результатом. Фальсифіковані документи використовувались для швидкого та безперешкодного перетину кордону, а також для ухилення від обов’язкової 14-денної самоізоляції після в’їзду в Україну.
За оперативною інформацією, протиправна схема почала діяти фактично з початком пандемії у 2020 році. Довідку ділки підробляли впродовж доби. Її вартість сягала від 600 до 800 грн, залежно від рівня якості фальшивки (довідки з QR-кодом та бланками певних установ оцінювалися дорожче). Протягом місяця зловмисники виготовляли клієнтам до 200 підробок.
За висновками експертів, дії зловмисників могли сприяти поширенню пандемії COVID-19 та зашкодити іміджу України на міжнародній арені.
Під час 6 обшуків правоохоронці вилучили:
- офіційну документацію;
- сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів;
- підроблені печатки;
- інші докази, що підтверджують незаконну діяльність.
У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.