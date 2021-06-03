Затримано банду шахраїв, яка "заробила" 17 млн ​​грн на "продажі" неіснуючого пального і добрив підприємцям. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали і повідомили про підозру вісьмом учасникам злочинної організації, члени якої займалися заволодінням чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру восьми учасникам злочинної організації, члени якої займалися заволодінням чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України)", - сказано в повідомленні.

За даними слідства, протягом 2019-2021 років, члени злочинної організації, до якої входили як громадяни України так і іноземці, використовуючи створені ними фіктивні суб’єкти господарювання, під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам, які вони не мали намір постачати, заволоділи понад 17 млн грн потерпілих.

На території м. Києва, Київської та Одеської областей правоохоронцями одночасно проведено 58 обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння чужим майном, в офісних та гаражних приміщеннях, де знаходилася фінансово-господарська документація щодо згаданих підприємств з ознаками фіктивності, а також транспортних засобах учасників злочинної організації.

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Досудове розслідування триває, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

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Викрито злочинну організацію прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та оперативними працівниками Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



Фото: сайт ОГ