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Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Викрито діяльність наркоугруповання, в складі якого була працівниця поліції. Вона викрадала наркотики з речових доказів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

У СБУ задокументували, що посадовиця поліції підмінила речові докази, а саме 0,5 кг кокаїну. Його було вилучено минулого року у межах кримінального провадження, після проведення відповідних експертиз. Кокаїн наркоділки намагались реалізувати дрібними партіями.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження та за місцем роботи співробітниці поліції правоохоронці вилучили ще декілька грамів кокаїну.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області, за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Встановлюється можлива причетність до протиправної діяльності інших посадовців поліції.

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Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 01
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 02
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 03
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Елена Голиц
    ха-ха !
    єта дура подменила героин мукой и ...
    и конечно же мыши прогрызли дырки в этом вешьдоке...
    вешьдок стал через них высыпаться и бдительный хранитель доков ...
    - а может он сам нюхнул и вместо кайфа в носу галушка образовалась?
  • Юрий Бойко 6bf70126
    Недопрацьовано. Є інша бізнес-схема: 1. красти наркоту з речдоків. 2. продавати. 3. ловити тих, кому продала та конфісковувати наркоту. А далі по колу...
  • Vasya Batareykin
    из мусорки исчезает до 60% изъятой при обысках валюты, нацвалюты, ювелирки, комп и оргтехники. по стволам нет инфы но думаю что и там, если проверить, не шибко все срастется. и пока не слышно, чтоб хоть один мусор за это сел
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