ЄС і НАТО - спільна мета України і Грузії. Йти до неї ми повинні спільно, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у рамках робочого візиту до Грузії обговорив зі спікером Парламенту Грузії Кахабером Кучавою рух країн до ЄС і НАТО.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС і НАТО — спільна мета України та Грузії. І йти до неї ми також маємо разом. Обговорили шляхи досягнення наших цілей зі Спікером Парламенту Грузії Кахабером Кучавою", - зазначив прем'єр.

"Підкреслив, що Україна готова тісно співпрацювати з Грузією на базі механізму розширеного партнерства з НАТО, в межах "Східного партнерства" та новоствореної платформи "Асоційоване Тріо"", - додав він.

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"Україна та Грузія мають спільні пріоритети: європейська та євроатлантична інтеграція, відновлення територіальної цілісності країн у межах міжнародно визнаних кордонів, деокупація територій, відновлення миру, безпеки та довіри в регіоні в цілому", — цитує Шмигаль пресслужба Кабміну.

Глава уряду України подякував Грузії за підтримку ініціативи президента України "Кримська платформа", метою якої є деокупація Криму.

Зазначається також, що Шмигаль наголосив на важливості санкцій політики в контексті протидії загрозам з боку Російської Федерації. Зокрема, він закликав грузинську сторону зробити все, щоб не допустити зняття санкцій з будівництва "Північного потоку-2".

"Завершення цього проекту загрожує безпеці як України, так і Європи. Санкції проти Північного потоку-2 є наразі єдиним ефективним інструментом стримування російської агресії", — додав він.