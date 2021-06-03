Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України виявила заподіяння державі збитків на понад 280 млн грн одним з підприємств Миколаївщини. Операцію організував менеджмент "Первомайського спецкар'єру", фактичним власником якого є А. Амірханян. Щодо останнього у квітні 2021 року введені санкції РНБО і зараз він у розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Ділки діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр. Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, задіяної у видобутку.





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Керівнику ТДВ "Первомайський спецкар’єр", головному інженеру і співробітнику товариства слідчими СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.







Зазначається, що в грудні 2020 року СБУ викрила на хабарі менеджера однієї з комерційних структур, яка належить А. Амірханяну. Головному бухгалтеру компанії і Амірханяну повідомлено про підозру у вчиненні злочину.