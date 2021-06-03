Кримінального авторитета з двома подільниками затримали на Закарпатті. ФОТО

Затриманий - "смотрящий" за одним із районів Закарпатської області. Він на замовлення вибивав із підприємців неіснуючі борги.

Про це повідомляє департаментстратегічних розслідувань Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Встановили причетність "авторитета" до організації вимагання 7500 доларів США у місцевого мешканця. Залучив спільника, який теж має кримінальне минуле, для вибивання згаданої суми як неіснуючий борг. При цьому фігуранти погрожували потерпілому та навіть завдали йому тілесних ушкоджень. Крім цього, встановлено, що "замовив" вимагання "боргу" ще один мешканець Закарпаття – приватний підприємець", - сказано в повідомленні.

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Авторитета і двох його подільників затримали при силовій підтримці КОРДу і полку поліції особливого призначення. У них вилучили холодну зброю.

Справу розслідують за ч. 2, 3 ст. 189 (вимагання), ч. 1 ст. 255-1 (встановлення та поширення злочинного впливу), ч. 1 ст. 255-3 (звернення за злочинним впливом) Кримінального кодексу України.



