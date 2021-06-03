Новини Фото

Заочно заарештованого ексголову правління "Приватбанку" Дубілета сфотографували в Ізраїлі. ФОТО

24 70663
Приватні детективи сфотографували Олександра Дубілета поруч з його будинком у Герцлії. Він ішов на пляж.

Фото опублікувало видання Сalcalist, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Під час спостереження, яке ізраїльські слідчі ведуть у рамках складного міжнародного розслідування (за участю спецслужб усього світу й у співпраці з правоохоронними органами) за його будинком у Герцлії, слідчі сфотографували Дубілета, що виходить з дому і йде по пляжу", - сказано в статті.

Заочно заарештованого ексголову правління Приватбанку Дубілета сфотографували в Ізраїлі 01

Нагадаємо, 2 червня суд заочно заарештував Олександра Дубілета. Тепер його можуть оголосити в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, а якщо він повернеться в Україну, то його затримають і доставлять до суду для обрання запобіжного заходу. Дубілета підозрюють у двох епізодах розтрати коштів "Приватбанку" на загальну суму в більш ніж 8 млрд гривень.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Vadim Izumov
    Вы коломойского и портнова сначла посадите, а то когда они были в Израиле : " Израиль их не выдаст " ну вот они бегают как олени по Украине и....
  • Шрек Баблокат
    а кто знает телефон доверия ХАМАС?))
  • Igr 44
    славный путь настоящих украинских реформаторов. Нареформировал и потом свалил на историческую родину.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини