Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський. ФОТО
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Журналіст Денис Казанський оприлюднив інформацію, що екснардеп від ПР Микола Левченко, який переховувався з 2015 року в Росії, повернувся в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Казанський зазначив: "Колишній народний депутат від Партії регіонів Микола Левченко, який з 2015 року переховувався в Росії від правосуддя, повернувся в Україну. Всі кримінальні справи проти нього в Україні закрито".
"Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлові Губарєву озвучити свій "ультиматум" на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії", - підкреслив журналіст.