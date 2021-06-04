Фірма, пов'язана з Олександром Януковичем, володіє частиною елітного бізнес-центру в Москві, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Журналісти програми "Схеми" виявили компанію, пов'язану із сином експрезидента-втікача Віктора Януковича Олександром, яка є власником частини елітного бізнес-центру Atlantic у Москві та земельної ділянки під ним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Власницею 14% частки земельної ділянки, на якій розташований Atlantic, та відповідної частки самого бізнес-центру, відповідно до російського реєстру нерухомості, є компанія "Прайд-М". ЇЇ керівник – Олександр Єрмольчук.

Як виявили "Схеми", особа з таким самим іменем та прізвищем щонайменше у період 2012-2013 років очолювала два українські акціонерніх товариства – "Мако Холдінг" та "Маринсервіс". Згідно з українським реєстром юридичних осіб, бенефіціаром цих підприємств у цей же час був Олександр Янукович.

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Також журналісти виявили ще один зв’язок між сином експрезидента Януковича та згаданою московською нерухомістю. За адресою бізнес-центру Atlantic також прописана інша фірма, "Восточний альянс", якою володіє Едуард Слинько. "Схеми" встановили, що особа з таким іменем та прізвищем раніше обіймала керівну посаду в українській корпорації "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНІ". Бенефіціаром цієї української корпорації через "Мако Холдінг" також був Олександр Янукович.

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Бізнес-центр Atlantic побудований у 2014 році і розташований неподалік Київського вокзалу. Від будівлі до Кремля, йдеться у розслідуванні, 15 хвилин автомобілем. Орендна ставка на рік у цьому бізнес-центрі, за даними російських профільних сайтів з оренди нерухомості, становить приблизно 600 доларів за квадратний метр.

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Також у цьому бізнес-центрі орендують офіс структури російської компанії "Роснефть".

"Схеми" відправили запит до Олександра Януковича з проханням про коментар, але відповіді не отримали.

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Раніше стало відомо про іншу російську нерухомість, пов’язану із Олександром Януковичем. У 2014 році після виїзду у Росію він заснував дві компанії – "Арсенал-Інвест" та "Арсенал Істейт". Як зазначено у російському реєстрі юридичних осіб, фірми надають послуги як холдингові компанії, а також у сфері нерухомості та консалтингу. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли, що компанії Олександра Януковича займатимуться нерухомістю у комплексі споруд заводу "Арсенал" у Санкт-Петербурзі.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем, сином експрезидента-втікача України Віктора Януковича.

У квітні 2021 року Фонд гарантування вкладів ліквідував ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" як юридичну особу. Власником цього банку був Олександр Янукович.