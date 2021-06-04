На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Маріуполі цілу ніч йшов проливний дощ, заливаючи будинки і вулиці тонами води у всіх районах міста. Рясні опади вище норми створили безліч аварійних ситуацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання MRPL.city, про наслідки негоди маріупольці повідомляють у Telegram-каналі Контакт-центру і в соціальних мережах.

Так, жителі повідомляють, що в селищі Ляпино затопило будинки. На фото видно, що в городах і садках стоїть вода. Жителі приватного сектору попросили допомоги рятувальників.

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"Метр води в будинку. Нанесло шлаку перед дворами. Якщо зараз знову піде дощ, все знову буде у дворі", - йдеться в повідомленні.

Майже з кожного району Маріуполя надійшли повідомлення про те, що рясні опади затопили квартири в багатоповерхівках. В усьому винні дахи, що протікають.

"Бул. Морський, 38, сильно тече дах, топить квартири по всіх поверхах, тече по електрощитовій, може статися замикання", - написала місцева жителька Олеся.

Така ж ситуація сталася і в Приморському районі - вода залила 4 поверхи в будинку №9 на проспекті Луніна. Варто зазначити, що площею Луніна стрімко текли цілі річки.

У Центральному районі на бульварі Шевченка, 93, залило квартири з 9 по 4 поверхи.

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"По лічильниках ллється вода. Іскриться все. Так і до пожежі недовго. Дерев'яні двері набрякли і люди насилу можуть потрапити додому. Треба перевірити зливоскиди. Якщо вони не справляються зовсім. Чекати капітальний ремонт даху немає можливості", - повідомили місцеві жителі.

Крім того, очевидці зазначили, що по вулиці Італійській, 123 і Пилипа Орлика, 86 впали великі дерева. А в районі 67 будинку на проспекті Будівельників вода вимила ґрунт з-під тротуару, в результаті чого просіла плитка.

Для усунення наслідків негоди направлено рятувальників аварійно-водолазної служби та ДСНС. Працівники ДТЕК також усувають аварійні ситуації. За інформацією Контакт-центру, аварійно-відновлювальні роботи щодо електроенергії в Центральному та Приморському районах триватимуть орієнтовно до 20:00

Крім того, в селищі Ляпино затопило будинки. На відео видно, що в городах і садках стоїть вода.

Раніше повідомлялося, що похмура і дощова погода не залишить Маріуполь до кінця тижня. Сьогодні, 4 червня, небо весь день буде приховано за хмарами. Протягом усього дня також очікується невеликий дощ. Вночі +14 °, вдень +18 °.







Фото: MRPL.city