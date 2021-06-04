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Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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За підозрою в сутенерстві правоохоронцями затримано старшого сержанта поліції, поліцейського-водія одного з батальйонів Управління поліції охорони в Одеській області, та охоронця батальйону УПО в Одеській області, який зараз звільнений зі служби, а також двох їхніх співучасниць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської обласної прокуратури.

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 01

З’ясовано, що з початку 2020 року поліцейські, разом зі спільницями, вирішили зайнятися протиправним заробітком у сфері надання послуг сексуального характеру. Спільний "бізнес" ділки вели у приміщеннях у центрі Одеси. Клієнтам надавали можливість обрати собі "тимчасову супутницю" заздалегідь, посилаючи на мобільні месенджери фото дівчат у білизні. Послуги своїх "працівниць" ділки оцінювали в 100 доларів на годину.

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 02
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 03

Зловмисники діяли згідно із заздалегідь розподіленими між собою ролями.

"Керівниця" здійснювала підбір приміщень, зручних для організації місць розпусти, та забезпечувала їхнє функціонування, а також вела фінансові питання. "Адміністраторка" салону інтимних послуг надавала рекламні оголошення в мережі інтернет, здійснювала підбір жінок із привабливою зовнішністю, які надавали сексуальні послуги, проводила із зацікавленими особами співбесіди з визначенням умов "роботи" та приймала замовлення від клієнтів.

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Правоохоронці своєю чергою супроводжували дівчат на адресу замовника, забезпечували їхню охорону та безпеку, контролювали час, проведений з клієнтом, та отримання грошей за надані "послуги". А також розподіляли кошти між усіма учасниками протиправної діяльності.

Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 04
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 05
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 06

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Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура 07

Вирішуються питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу. Сутенерам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Кто с чем борется у наших замечательных "правоохранителей", тот на том и зарабатывает
  • Igor V 184bb5c7
    Да легализируйте вы проституцию и порнографию, пускай ляди честно платят налоги государству. Все равно работницы панели платят налоги, но только мусорам за крышу, а государство теряет дважды: платя зп мусорам и недополучая налогов.
  • Миша 3%
    В странах постсовка сутенерство это чисто ментовский бизнес.
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