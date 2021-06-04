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Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон. ФОТО

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Прикордонники затримали двох громадян Німеччини, які незаконно перетнули кордон України, тому що думали, що країна розташована в Євросоюзі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.

Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.

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Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.

Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон 01
Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон 02

Топ коментарі

  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Треба відпустити без ніякої кари хоча б за те, що ми побували в ЄС.
  • Алекс Мышкевич
    пацанам респект !!! Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 8043

    продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
  • multissstar .
    еврооптимисты)
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