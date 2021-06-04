Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Військовослужбовці відділу "Грушів" зафіксували спрацювання сигналізаційного приладу, який встановлений на кордоні. До вказаного місця одразу вибув прикордонний наряд, який і виявив поблизу українсько-польського кордону двох чоловіків на велосипедах.
Згодом з’ясувалося, що порушники – 21 та 36 річні громадяни Німеччини. З собою вони мали документи та пояснили, що мандрують світом на велосипедах. Цього разу їхній веломаршрут пролягав з Німеччини до Таїланду через Польщу, Білорусь та РФ. З Дюссельдорфа вони вирушили близько двох тижнів тому. Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково.
Наразі на іноземців оформлені документи адмінпровадження за незаконне перетинання державного кордону України.