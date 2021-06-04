26 добровольців батальйону "Айдар" отримали посвідчення УБД, - ОП. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Голова Консультативної ради Сергій Куніцин і заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Голоднюк вручили посвідчення учасника бойових дій бійцям добровольчого батальйону "Айдар", які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році.
Упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.
"Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну", – сказав Сергій Куніцин.
Учасники засідання також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.