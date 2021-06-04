26 добровольців батальйону "Айдар" отримали посвідчення УБД, - ОП. ФОТОрепортаж

В Офісі президента відбулося чергове засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України, під час якого 26 добровольців отримали посвідчення учасника бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Голова Консультативної ради Сергій Куніцин і заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Голоднюк вручили посвідчення учасника бойових дій бійцям добровольчого батальйону "Айдар", які брали участь в Антитерористичній операції на сході України у 2014 році.

Упродовж семи років добровольці безрезультатно зверталися до державних структур та інстанцій, щоб домогтися справедливості стосовно підтвердження їхньої участі в бойових діях.

"Я знаю, що ви йшли за Україну з відкритою душею. Минуло сім років, щоб ви отримали статус учасника бойових дій. Це серйозний крок. Ми вам вдячні за те, що ви захищали й продовжуєте захищати Україну", – сказав Сергій Куніцин.

Учасники засідання також вшанували пам’ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

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