Технічне оснащення ДСНС і підготовка особового складу за останні роки покращилися в рази, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 4 червня, на базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС, який розташований в місті Ромни Сумської області, відбулися масштабні тренування всіх підрозділів ДСНС. Понад 630 рятувальників, 65 одиниць спеціальної та авіаційної техніки, надзвичайні ситуації на декількох локаціях відразу - спеціальні навчання комплексного застосування наземних і авіаційних сил ДСНС (вертольоти Мі-8, Н-225 Airbus, пожежні літаки Ан-32П).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за кілька років технічне оснащення рятувальників, підготовка і методи ліквідації надзвичайних ситуацій покращилися в рази.





"Щороку ми збираємося на комплексні навчання, на які залучаємо всі підрозділи МВС. Сьогодні це були навчання на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Я хочу, щоб кожен подивився, як ми зміцнилися за останні роки, яку техніку використовуємо. Залучаємо літаки, вертольоти, безпілотники, спеціальні 8-тонні пожежні машини, кінологів. Коли подивишся на яку-небудь велику пожежу, ситуацію з вибухами або терактом, то на місці події завжди відчувається суєта. Мета цих навчань, щоб у метушні була логіка дій, і кожна служба її відпрацювала", - сказав Аваков.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що сьогодні особовий склад відпрацював також ситуації, які особливо часто виникають у літній період - лісові пожежі, ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод. "Для нас важливо відпрацювати як практичні дії наших рятувальників, так і взаємодію з Нацполіцією, Нацгвардією, лісовим і газовим господарствами", - зазначив очільник ДСНС.





За легендою навчань, сталася надзвичайна подія і пожежа. У зону лиха прибула повітряна і наземна розвідка.

Екіпаж вертольота зробив десантування фахівців, які повинні визначити межі району надзвичайної ситуації та скоригувати роботу наземних сил, які зі свого боку повинні провести хімічну, радіаційну розвідки, уточнити масштаби руйнувань, провести пошук постраждалих.

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Мобільна група реагування починає евакуацію постраждалих, залучаючи авіацію. Водночас, альпіністські групи продовжують проводити рятувальні роботи, також кінологічні розрахунки знаходять під завалами постраждалих. На наступному етапі, підрозділи ДСНС розгортають сортувальний майданчик тимчасового пункту збору потерпілих та організують роботу на ньому силами медичних працівників та психологів.





Під час навчань рятувальники також відпрацювали можливий сценарій ліквідації наслідків аварійного приземлення літака, розмінування території і гасіння лісової пожежі, а також зіткнення поїзда з автобусом та автомобілем із займанням і потерпілими.

На базі Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС рятувальники продемонстрували новітню техніку, зокрема мобільні госпіталі.