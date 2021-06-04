Ветеран АТО Роман Кубишкін помер у госпіталі після шести років боротьби з надважким пораненням, якого зазнав у 2015 році. ФОТОрепортаж

4 червня, в місті Дубно Рівненської області відбулася церемонія прощання з Романом Олександровичем Кубишкіним (позивний Санич), 29.06.1974 року народження, уродженцем міста Дубно, жителем Сумської області, військовослужбовцем, артилеристом ДУК "Правий сектор", який помер увечері 2 червня у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни (смт Клевань) внаслідок надважкого поранення, якого зазнав 22 лютого 2015 в районі селища Піски Донецької області (район ДАП) під час артилерійського обстрілу українських позицій.

Про це йдеться на офіційному сайті Дубенської міської ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

У той день, під час обстрілу в бліндаж влучили два снаряди, двоє бійців загинули на місці, п'ятеро - зазнали поранень. Романа спочатку вважали загиблим, оскільки йому знесло частину черепа і не було частини головного мозку. За інформацією видання Факти з посиланням на слова матері Романа Кубишкіна, у морзі, коли його вже збиралися покласти в труну і взяли за руку, випадково відчули слабкий пульс. Пізніше з'ясувалося, що Роману Кубишкіну врятували життя тріски, які змішалися з піском і дрібним каменем, вони забили рану, тим самим зупинивши кровотечу. Всі шість років Роман перебував у важкому стані, за його життя неодноразово боролися лікарі.

У нього залишилися мати, дружина і син.

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