Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Співробітники Держприкордонслужби спільно з працівниками митної служби перешкодили вивезенню з України бурштину. За кордон планували переправити 12 кг "сонячного каменю" різного розміру і форми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба у фейсбуці.

"Для викриття схеми прикордонники операвтино-розшукового підрозділу ОКПП "Київ" спільно зі співробітниками Київської митниці провели перевірку міжнародних поштових відправлень. У двох посилках і було виявлено каміння бурштину великих фракцій. Вага деяких камінців коштовного самоцвіту становила до 1,5 кг. У такий спосіб наш співвітчизник відправляв бурштин до Катару та ОАЕ", - наголошується в повідомленні.

За цим фактом співробітники митниці склали протоколи про порушення митних правил. Камені вилучено. Їхню вартість буде встановлено ​​додатково.

У повідомленні наголошується, що Державна прикордонна служба України здійснює активні заходи щодо недопущення незаконного вивезення бурштину з України. Загалом минулого року прикордонники запобігли незаконному вивезенню через кордон майже 600 кг бурштину, а в першому кварталі 2021 - понад 110 кг.

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