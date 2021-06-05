Фільм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії "Золота дзиґа". ФОТО

Актор і сценарист Сашко Лірник (Олександр Власюк) оприлюднив інформацію, що фільм "Пекельна хоругва", де він виступив автором сценарію, переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій" національної кінопремії "Золота дзиґа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лірник зазначив: "Завдяки вам, вашій підтримці наш фільм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій" національної кінопремії "Золота дзиґа" (український Оскар) із відривом майже в десятеро!

Кіно має робитися для глядачів, а не для критиків чи офіціозу. Саме тому "Приз глядацьких симпатій" - найсправедливіша і найчесніша нагорода для нас! Глядачів не обдуриш і не купиш".

Він продовжив: "Я знав, що наш фільм найкращий! І ви, наші глядачі, це підтвердили в той час, коли нас намагалися замовчати і забути. Нас навіть не включили в жодну номінацію, нібито нас не існує. Але ви, українські глядачі, все поставили на свої місця. А я знав і вірив у вас! Дякую!"

"Дякую всій знімальній групі, режисеру, продюсеру, оператору, акторам і вітаю теж! Головне - глядачам дорослим і дітям! Пам‘ятаєте, як ми "пробивали" покази нашого фільму? Всі разом. І тут ми разом! Я щасливий, що вам сподобалася наша робота, і українці нарешті мають своє культове різдвяне кіно. Найкраще українське кіно.

Нагородження відбудеться в суботу ,12 червня, о 19:00", - резюмував Лірник.

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