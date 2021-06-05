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Фільм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії "Золота дзиґа". ФОТО

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Актор і сценарист Сашко Лірник (Олександр Власюк) оприлюднив інформацію, що фільм "Пекельна хоругва", де він виступив автором сценарію, переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій" національної кінопремії "Золота дзиґа".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Лірник зазначив: "Завдяки вам, вашій підтримці наш фільм "Пекельна хоругва або Різдво козацьке" переміг у номінації "Приз глядацьких симпатій" національної кінопремії "Золота дзиґа" (український Оскар) із відривом майже в десятеро!

Кіно має робитися для глядачів, а не для критиків чи офіціозу. Саме тому "Приз глядацьких симпатій" - найсправедливіша і найчесніша нагорода для нас! Глядачів не обдуриш і не купиш".

Він продовжив: "Я знав, що наш фільм найкращий! І ви, наші глядачі, це підтвердили в той час, коли нас намагалися замовчати і забути. Нас навіть не включили в жодну номінацію, нібито нас не існує. Але ви, українські глядачі, все поставили на свої місця. А я знав і вірив у вас! Дякую!"

"Дякую всій знімальній групі, режисеру, продюсеру, оператору, акторам і вітаю теж! Головне - глядачам дорослим і дітям! Пам‘ятаєте, як ми "пробивали" покази нашого фільму? Всі разом. І тут ми разом! Я щасливий, що вам сподобалася наша робота, і українці нарешті мають своє культове різдвяне кіно. Найкраще українське кіно.
Нагородження відбудеться в суботу ,12 червня, о 19:00", - резюмував Лірник.

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Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 01

Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 02
Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 03
Фільм Пекельна хоругва або Різдво козацьке отримав приз глядацьких симпатій національної кінопремії Золота дзиґа 04

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