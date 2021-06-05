На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі. ФОТО
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У суботу, 5 червня, в українському пункті пропуску "Рава-Руська" затримали автомобіль, який намагався вивезти ліки з України в Польщу. Орієнтовна вартість препаратів становить понад 10 мільйонів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Державної митної служби.
На пункт пропуску заїхав транспортний засіб на іноземній реєстрації під керуванням 35-річного громадянина України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху "зелений коридор".
Однак під час огляду серед особистих речей у багажному відділенні авто митники виявили 300 ампул лікарських засобів.
Орієнтовна вартість 1 ампули - близько 35-40 тисяч гривень. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон і про їхню вартість він не знав.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбачений ст. 471 Митного кодексу України. Ліки, орієнтовна вартість яких понад 10 млн гривень, вилучено. Справу направлять до суду.