Центр масової вакцинації розпочав роботу в Тернополі: кого та чим вакцинують. ФОТОрепортаж

У суботу, 5 червня, вранці в Тернополі відкрився перший центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", центр розпочав роботу на базі комунального підприємства Тернопільської міськради "Центр дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка".

Там вакцинують китайським препаратом CoronaVac.

Вранці там зібралося кілька десятків людей. Вони стояли в черзі з дотриманням дистанції, проте не всі у масках.

Спочатку на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем. Для них була окрема черга, наприкінці загальної черги.

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Водночас всі, хто прийшли із деклараціями чи без, були записані в чергу через додаток "Дія".

"Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин у центр заходить одна людина без декларації", - повідомляють журналісти.













