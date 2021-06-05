Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Два громадянини РФ уплав дісталися до України, пояснивши незаконний перетин кордону бажанням відпочити в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Громадян РФ затримав 5 червня прикордонний патруль, який ніс службу в районі населеного пункту Лукашівка (Чернігівська область).

"Чоловіки, 1980 і 1982 років народження, незаконно перетнули кордон із території РФ на територію України, перепливши річку Ворскла", - наголошується в повідомленні.

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Іноземці мали із собою тільки водійське посвідчення і рюкзак з особистими речами. "Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися до Одеси, щоб відпочити на морі. Обрали незаконний шлях через дію карантинних обмежень", - повідомила пресслужба.

Також прикордонники з'ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в'їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Громадян РФ затримано. За незаконний перетин державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадянам РФ буде заборонено в'їзд в Україну терміном на 10 і 5 років відповідно.

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