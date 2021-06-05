"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Учасники акції заявили, що їм набридло терпіти свавілля радикалів, постійні напади організованих злочинних угруповань на мирних активісток і активістів. Також вони заявили, що виступають проти саботажу поліції з ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів проти ЛГБТ, феміністок та інших людей, яких вони вважають загрозою так званим "традиційним цінностям".
Учасники акції вимагали якнайшвидшого прийняття законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", який посилює відповідальність за такі правопорушення.
Також серед вимог - реформа поліції, прокуратури та судової системи, негайне розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністські заходи, на активісток і організації, зміна керівництва МВС, яке систематично ігнорує звернення та заяви представників ЛГБТ, затягує і закриває справи щодо нападів радикалів.
За інформацією учасників акції, у 2020 році відбулося понад 100 випадків нападів і переслідувань активісток і активістів. Захист прав ЛГБТ визнано одним із найбільш небезпечних видів активізму. А лише за останній тиждень радикальні угруповання скоїли чотири напади на представників ЛГБТ.
Після закінчення акції поліція проводила до метро учасників акції, серйозних інцидентів зафіксовано не було.
Фото, відео - Олег Богачук