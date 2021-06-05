"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під Офісом президента відбулась акція представників ЛГБТ-спільноти, які вимагали посилення покарання за прояв дискримінації.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Учасники акції заявили, що їм набридло терпіти свавілля радикалів, постійні напади організованих злочинних угруповань на мирних активісток і активістів. Також вони заявили, що виступають проти саботажу поліції з ігноруванням системного насильства з боку радикальних консерваторів проти ЛГБТ, феміністок та інших людей, яких вони вважають загрозою так званим "традиційним цінностям".

Учасники акції вимагали якнайшвидшого прийняття законопроєкту №5488 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації", який посилює відповідальність за такі правопорушення.

Також серед вимог - реформа поліції, прокуратури та судової системи, негайне розслідування нападів радикалів на ЛГБТ і феміністські заходи, на активісток і організації, зміна керівництва МВС, яке систематично ігнорує звернення та заяви представників ЛГБТ, затягує і закриває справи щодо нападів радикалів.

За інформацією учасників акції, у 2020 році відбулося понад 100 випадків нападів і переслідувань активісток і активістів. Захист прав ЛГБТ визнано одним із найбільш небезпечних видів активізму. А лише за останній тиждень радикальні угруповання скоїли чотири напади на представників ЛГБТ.

Після закінчення акції поліція проводила до метро учасників акції, серйозних інцидентів зафіксовано не було.





















Фото, відео - Олег Богачук