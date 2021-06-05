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На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС. ФОТО

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На трасі Київ-Чоп у Рівненському районі сталася смертельна ДТП.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"ДТП сталася за участю 2 автомобілів марок Mitsubishi Outlender і Seat Inca. Унаслідок ДТП 2 людини загинули на місці події (водій і пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 зазнали травм (водій автомобіля Mitsubishi Outlender і пасажир автомобіля Seat Inca). Травмованих госпіталізовано в лікувальні заклади міста Рівне", - наголошується в повідомленні.

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На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 01
На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 02
На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 03
На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС 04

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Рябаты, не склоняйте название города. Или Ровно, або Рівне. Під Рівне, под Ровно. Но не Ривным, это ерунда. Уже трое погибли, один умер в больнице.
  • Хм e927b159
    Они сделали ошибку только в том, что написали под Ривным, это не правильно, правильно под Ривне. А город называется Ривне (Рівне). Как по украинский так и по русски.
  • Лаур
    окружная.. там , плять , тоже вместо двух в одну сторону типа полторы , на фото видно , обгон проблемно почти везде сплошная и встречный ... идут на обгон через сплошную вот и результат... сделали бы по две полосы всё было бы на много проще и быстрее..
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