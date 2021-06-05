Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру Донецької облдержадміністрації.
"Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять загиблих льотчиків літака АН-30Б, що був збитий над Слов’янськом 6 червня 2014 року, учасники меморіального заходу біля пам’ятного знаку "Скорботний янгол" у Святогірській територіальній громаді", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що також у пам'ять про загиблих над "Скорботним ангелом" пролетів військовий вертоліт.
У заході взяли участь заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін разом з заступником Командувача об’єднаних сил з авіації та протиповітряної оборони-начальником авіації та протиповітряної оборони генерал-майором Іваном Теребухою, заступником Командувача об’єднаних сил полковником Григорієм Токарем та громадськістю.
У ОДА нагадали, 6 червня 2014 року літак-розвідник АН-30Б з бортовим номером "80 жовтий" зі складу транспортної авіації ПС ЗС, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ в районі міста Слов’янськ Донецької області. В екіпажі було вісім осіб. О 17 годині на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила ракета, що була випущена російськими окупаційними військами з переносного ракетно-зенітного комплексу. Ціною власного життя екіпажу вдалося скерувати літак за межі населеного пункту. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, біля села Пришиб.
Внаслідок трагедії загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Костянтин Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувались, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.